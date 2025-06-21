وليد صلاح الدين: ضيق الوقت حرم الأهلي من الظهور الأفضل بمونديال الأندية

أرجع وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، تراجع أداء الفريق في كأس العالم للأندية إلى ضيق الوقت وعدم الاستقرار الفني بعد رحيل مارسيل كولر.

وأوضح صلاح الدين خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفريق عانى من ضغط المباريات وظروف السفر الصعبة إلى أمريكا، إلى جانب أن المدرب الجديد خوسيه ريبيرو تولى المسؤولية قبل 4 تدريبات فقط من أول مباراة رسمية.

وأكد صلاح الدين أن المدرب لم يحصل على الوقت الكافي لاكتشاف إمكانيات لاعبيه أو تثبيت طريقة اللعب، مشيرًا إلى أن الحكم عليه بعد مباراتين فقط غير عادل. وختم قائلاً إنه كان يفضل استمرار عماد النحاس بشكل مؤقت حتى نهاية البطولة.