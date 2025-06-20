آرسنال يتحرك لخطف جوريل هاتو من ريال مدريد وليفربول وتشيلسي

اتخذ نادي آرسنال خطوة متقدمة في سباق التعاقد مع المدافع الهولندي الواعد “جوريل هاتو”، لاعب أياكس أمستردام، وذلك ضمن خطة النادي اللندني لتعزيز الخط الخلفي بصفقات شابة ومميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما أفاد به موقع “كوت أوفسايد”، دخلت إدارة آرسنال في محادثات مباشرة مع وكيل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، وقدمت عرضًا رسميًا يتضمن عقدًا يمتد لـ 6 مواسم، في محاولة لحسم الصفقة مبكرًا؛ في ظل اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية.

ويُعد هاتو من أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة في القارة العجوز، إذ برز مع أياكس خلال الموسم الماضي بفضل قدراته الفنية الكبيرة، وتنوع أدواره الدفاعية، حيث يجيد اللعب كقلب دفاع وكظهير أيسر، ما يمنحه مرونة تكتيكية عالية تلقى ترحيبًا من أي مدرب يطمح للاستقرار الدفاعي.

وقد جذب تألقه أنظار عدة أندية عملاقة، على رأسها ريال مدريد وليفربول وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد، فيما تشير التقارير إلى أن أياكس قد يطلب ما لا يقل عن 50 مليون يورو؛ للاستغناء عن خدماته.

ويمثل التحرك السريع من جانب آرسنال، إشارة واضحة على جدية المدير الفني ميكيل أرتيتا في تعزيز صفوف الفريق بلاعبين شباب قادرين على النمو داخل مشروع النادي، الذي يسعى إلى مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي اهتمام آرسنال بـ هاتو، في وقت يعاني فيه الفريق من إصابات متكررة في خط الدفاع، ما يجعل من التعاقد مع مدافع مرن وسريع التطور كالهولندي الشاب، أولوية استراتيجية قبل انطلاق الموسم الجديد.