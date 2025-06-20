إبراهيم عبد الجواد: الزمالك تعاقد مع مدير فني جديد والإعلان خلال أيام

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن اقتراب نادي الزمالك من الإعلان الرسمي عن مديره الفني الجديد، مؤكدًا أن التعاقد قد تم بالفعل.

وقال عبدالجواد في تصريحات إعلامية: “الزمالك أنهى التعاقد مع مدير فني جديد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسمه خلال أيام قليلة، من خلال جون إدوارد المدير الرياضي الجديد للنادي”.

وأضاف: "حتى الآن لا أحد يعلم اسم المدير الفني سوى الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، وجون إدوارد فقط."

ومن جهة أخرى، أخطر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين الأجانب المحترفين في صفوف الأبيض، بالعودة إلى القاهرة يوم 30 يونيو الجاري؛ استعداداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، على الرغم من عدم تحديد موعد بداية العودة للتدريبات.

وتضم قائمة اللاعبين الأجانب بالزمالك، كل من التونسيين سيف الجزيري وأحمد الجفالي، والمغربيين صلاح مصدق ومحمود بنتايج، في ظل انتهاء عقد التونسي حمزة المثلوثي الذي خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.