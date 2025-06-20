الزمالك يمنح المدير الرياضي الجديد صلاحيات تنفيذية.. ولجنة التخطيط تستمر استشاريا

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن لجنة التخطيط التي تضم حسين لبيب، عمرو الجنايني، حازم إمام وأحمد حسام "ميدو"، ستواصل مهامها في إطار استشاري فقط، بينما ستؤول الصلاحيات التنفيذية في ملف كرة القدم إلى المدير الرياضي الجديد جون إدوارد.

وأوضح سالم أن اللجنة سيكون لها دور استشاري مهم بالنظر إلى الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها أعضاؤها في المجالين الفني والإداري، مشيرًا إلى أن رؤيتهم ستكون داعمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بفريق الكرة.

وكشف المتحدث الرسمي للزمالك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن جون إدوارد قدم تصورًا شاملاً لمجلس الإدارة بشأن إدارة قطاع الكرة، مؤكداً أن تعيينه يمثل الخطوة الأولى في مشروع تطوير الفريق، مع وعد جماهير النادي بأخبار سارة في الفترة المقبلة.

وأضاف: "تم إعداد رؤية فنية مدروسة تتضمن تحليلات وتقارير عن احتياجات الفريق استعداداً للموسم الجديد، حيث يمتلك المدير الرياضي الجديد جميع البيانات الخاصة بالفريق تمهيداً لاتخاذ قرارات مرتقبة لدعم الفريق الأول."

وأشار سالم إلى أن إدوارد يمتلك سيرة ذاتية قوية وطموحات كبيرة تتماشى مع أهداف نادي الزمالك، ويعمل حالياً على تنفيذ مشروع متكامل للنهوض بالقلعة البيضاء رياضيًا.