جون إدوارد يقدم تصورا كاملا لمجلس إدارة الزمالك فيما يخص قطاع كرة القدم

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن هناك خطوات مقبلة ستكون مُفرحة لجماهير القلعة البيضاء.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جون إدوارد قدم تصورا كاملا لمجلس إدارة النادي فيما يخص قطاع كرة القدم وإعلان تعيينه اليوم هو أولى الخطوات وستكون هناك أخبار سارة لجماهير الزمالك في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "هناك رؤية وتحليل وتقارير تمت دراستها لاحتياجات الفريق استعدادا للموسم المقبل، وجون ادوارد لديه كل المعلومات عن الفريق وسيكون هناك قرارات سيتم اصدارها خلال الفترة القادمة".

وأوضح: "جون إدوارد لديه رؤية وسيرة ذاتية قوية للغاية ولديه طموحات تليق بنادي الزمالك وأيضا لديه مشروع كامل للقلعة البيضاء".

وتابع: "لجنة التخطيط مستمرة في أداء دورها وكلها أسماء تعشق النادي ودورها تعاوني وتطوعي مع مجلس الإدارة.