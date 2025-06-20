الزمالك يخطر المحترفين بالعودة للقاهرة

أخطر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين الأجانب المحترفين في صفوف الأبيض، بالعودة إلى القاهرة يوم 30 يونيو الجاري؛ استعداداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، على الرغم من عدم تحديد موعد بداية العودة للتدريبات.

وتضم قائمة اللاعبين الأجانب بالزمالك، كل من التونسيين سيف الجزيري وأحمد الجفالي، والمغربيين صلاح مصدق ومحمود بنتايج، في ظل انتهاء عقد التونسي حمزة المثلوثي الذي خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن الفريق قد يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

وفي سياق متصل عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وهشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، اجتماعا مع جون إدوارد المرشح لمنصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل في المرحلة المقبلة، والتطرق للتصور المقدم من جون إدوارد بشأن ملف كرة القدم بالنادي، وتم الاتفاق على وضع الروتوش الأخيرة بشأن التعاقد مع المدير الرياضي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.