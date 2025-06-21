معملش هجمة.. تعليق ناري من عمرو أديب على خسارة الأهلي أمام بالميراس

علق الاعلامي عمرو أديب، على هزيمة النادي الأهلي من فريق نادي بالميراس في بطولة كأس العالم للأندية بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، قائلا :"ازاي يبقي في 8 لعيبة برا مستواهم في يوم واحد ودوال يعملوا منتخب مصر وأفضل لاعيبه في مصر".

واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"الأهلي معملش هجمة وفين المهارات الرئيسية، واحنا في محنة ونضحك على نفسنا وبنلعب في دوري كرتون واقصد الدوري المحلي".

وتابع الاعلامي عمرو أديب، أن :"إمام عاشور هو اللي فرق مع الأهلي في ماتش امبارح وده بتاع اسيست وبن شرقي فرق كتير اوي في ماتش امبارح، والأهلي يستحق ربع درجة طرب وشوية يقدونس".

