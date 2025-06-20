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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى أسوان

اسعاف ارشيفية
اسعاف ارشيفية
محمد عبد الفتاح

لقى شخصان مصرعهما نتيحة وقوع مشاجرة بينهما استخدم فيها الأسلحة النارية فى إحدى المناطق الجبلية بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.   

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان، إخطارا يفيد بمقتل شخصين نتيحة إصابتهما بطلق نارى بسبب وقوع مشاجرة بينهما أسفرت عن مصرعهما ولفظ أنفاسهما الأخيرة مباشرة، وذلك تحديدا عند منطقة الحنجلية، إحدى المناطق الجبلية، التى تقع بطريق إدفو مرسي علم في حدود المحافظة.     

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتم نقلها الى المشرحة العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

مشاجرة

لقي شخص مصرعه نتيحة تعرضه لحادث دهس قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة السباعية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث دهس قطار لشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة السباعية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال المحافظة.  

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عثرت الأجهزة المعنية بمركز إدفو شمال أسوان، علي جثة شاب، لقى مصرعه فى ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد تلقت الاجهزة المعنية اخطارا يفيد بالعثور علي جثة شاب ملقاه بالقرب من مدافن العدوة ، وعلي الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما تعرض 3 أشخاص للإصابة باختناق بوحدة مياه بأسوان، وتم السيطرة علي التسريب، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت قد تلقت الاجهزة المعنية اخطارا يفيد بإصابة 3 أشخاص باختناق بوحدة مياه ، وتبين أنه نتيجة تسريب كلور، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة التي تعاملت مع التسريب وإيقافه. 

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