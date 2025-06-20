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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة| زيارات لأفواج سياحية.. ترشيد الكهرباء.. والتجهيز لنتيجة الإعدادية

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 18/6/2025 احداث متنوعة. 

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على لقاء العديد من الأفواج السياحية الأسبانية خلال زياراتهم للمحافظة وتجولهم بالبازارات المتواجدة بطول الطريق ، وأجرى الدكتور إسماعيل كمال حوار معهم فى حضور نائبه المهندس عمرو لاشين ، واستمع لمقترحاتهم .

وأكد المحافظ على ترحيب عروس المشاتى بالزائرين من مختلف الجنسيات فى أى وقت للاستمتاع بالمقومات الفريدة التى تمتلكها من تنوع المنتج والأنماط السياحية من السياحة النيلية والبيئية والعلاجية والترفيهية والثقافية والأثرية والسفارى والصيد .

https://www.elbalad.news/6609149

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى داخل مقر الإكاديمية بطريق السادات ، وذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وأعضاء هيئة التدريس .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بهذا الصرح التعليمى المتميز الذى يعتبر علامة مضيئة ومشرقة داخل المحافظة لما تقدمة من مستوى تعليمى راقى وحضارى لأبناء المجتمع الأسوانى .

https://www.elbalad.news/6609154

جهود محافظة اسوان 

فى ضوء تطبيق الخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قامت اللجان المشتركة داخل كل مركز ومدينة بالمرور الميدانى على جميع المنشآت والمبانى العامة والخاصة والأنشطة التجارية وكافة المحال العامة للتأكد من الإلتزام بتطبيق خطة ترشيد الإستهلاك للكهرباء .  

وتم متابعة المنظومة من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بإشراف العميد أحمد موسى ، وأيضاً شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد صديق .

https://www.elbalad.news/6609381

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن انتهاء أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسى المنقضى 2024/2025، وسيتم قريباً الإعلان عنها. 

وأكد محمود بدوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن المديرية أنهت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وتقدير درجات الطلاب وذلك بنهاية الأسبوع الحالى.

https://www.elbalad.news/6609387

شهدت جامعة أسوان تدشين مبادرة "ألوان أسوان" التى تنظمها مؤسسات المجتمع المدنى بالشراكة مع جامعة أسوان، ضمن منتدى حوار الثقافات والذى يلقى الضوء على قضايا ترتبط مباشرةً بالتنمية الثقافية: بناء التسامح وقبول الآخر، والاحترام المتبادل، التعايش السلمي، وغيرها، والتى تستهدف فئات متعددة من المجتمع.

https://www.elbalad.news/6609754

اختتمت بمحافظة أسوان، فعاليات برنامج "مصر جميلة"، الذي أقيم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن خطة الوزارة لاكتشاف ودعم المواهب الفنية والأدبية لدى الأطفال والنشء.

https://www.elbalad.news/6609767

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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