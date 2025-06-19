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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة أسوان يناقش الاستعداد للعام الجامعى الجديد

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

انعقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان فى جلسته رقم (135)، برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبحضور وكلاء الكليات، وأعضاء المجلس ،وذلك لمناقشة استعدادات الجامعة للعام الجامعى الجديد 2025/2026.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين، خلال افتتاح أعمال المجلس، أهمية تطبيق القواعد المنظمة لتحويل ونقل قيد الطلاب من وإلى كليات الجامعة ومعهدها، مع الالتزام التام بضوابط قبول الطلاب المتخلفين عن إبداء رغباتهم بالتنسيق أو ممن لم يستكملوا إجراءات قيدهم فى العام الجامعى الماضى بما يضمن العدالة والشفافية فى التعامل مع جميع الطلاب.

وأوضح "نصرت"، أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر توجيهًات بضرورة إدراج بيانات الوزن والطول لكل طالب ضمن البيانات الأساسية بكافة الكليات حرصا على توثيق المعلومات ورفع كفاءة قواعد بيانات الطلاب.

العام الجامعى 

وفى خطوة داعمة لاستقبال طلاب الثانوية العامة، كشف الدكتور لؤى سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان عن تجهيز 3 قاعات وهى بالحرم الجامعى بصحارى ، وأسوان الجديدة ، وفى مقر كلية الهندسة فى أبو الريش مزودة جميعها بأجهزة كمبيوتر وخدمة إنترنت داخل الحرم الجامعى بأسوان لخدمة أعمال التنسيق الإلكترونى ، مع توفير فريق من المختصين بالجامعة لمساعدة الطلاب على اختيار رغباتهم بالشكل الأمثل الذى يتناسب مع قدراتهم وتطلعاتهم.

واختتم رئيس الجامعة تصريحاته بأننا نهدف إلى تقديم بيئة تعليمية منظمة ومُهيأة لاستقبال الطلاب الجدد، ونضع ضمن أولوياتنا تسهيل إجراءات القيد والتنسيق بما يضمن جودة الخدمات المقدمة وراحة أبنائنا الطلاب. 

هذا وقد قامت جامعة أسوان باطلاق مبادرة" اسوان الوان ". 

فيما قامت محافظة اسوان بتوجيهات من المحافظ  بمواصلة جهود ازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، ومن بينها ازالة طواحين وكسارات للذهب بعدد من انحاء المحافظة، ومنها مدينتى اسوان وادفو. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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