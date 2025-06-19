تعليم أسوان: انتهاء تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية والإعلان عنها قريباً

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن انتهاء أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسى المنقضى 2024/2025، وسيتم قريباً الإعلان عنها.

وأكد محمود بدوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن المديرية أنهت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وتقدير درجات الطلاب وذلك بنهاية الأسبوع الحالى.

وأضاف محمود بدوى أنه سيتم إعلان النتيجة وأوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة فور اعتمادها من محافظ أسوان الأسبوع المقبل، ليتم إعلانها وتحديد الأوائل منهم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان للعام الدراسى المنقضى 2024/2025، بلغ 27 ألفا و927 طالباً، تم توزيعهم على 189 لجنة امتحان، منهم 55 لجنة بإدارة أسوان التعليمية و15 لجنة بإدارة دراو التعليمية و15 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية و 54 لجنة بإدارة كوم أمبو التعليمية و 50 لجنة بإدارة إدفو التعليمية.

الشهادة الإعدادية

فيما شهدت جامعة أسوان تدشين مبادرة "ألوان أسوان" التى تنظمها مؤسسات المجتمع المدنى بالشراكة مع جامعة أسوان، ضمن منتدى حوار الثقافات والذى يلقى الضوء على قضايا ترتبط مباشرةً بالتنمية الثقافية: بناء التسامح وقبول الآخر، والاحترام المتبادل، التعايش السلمي، وغيرها، والتى تستهدف فئات متعددة من المجتمع.

حضر ملتقى التدشين، الدكتور لؤى سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور على الدندراوى، نائب رئيس الجامعة، الدكتور حماده رجب، رئيس قسم التخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية، منسق عام المبادرة، رفيق رأفت، ممثل الهيئة القبطية الإنجيلية، الدكتور إبراهيم عبد الناصر، منسق برنامج الأكاديميين، الشيخ محمود عبد الرازق، إمام وخطيب بالأوقاف وممثل برنامج القادة الدينيين، سمير كامل، ممثل المجتمع المدنى، الدكتورة يارا البحيرى، ممثل برنامج المنظمات الحكومية، والطالبة ملكة ميشيل ممثلة برنامج سفراء الحوار، وقدمت الحفل، رغد حسين طالبة بجامعة أسوان.