ثقافة أسوان تختتم فعاليات برنامج مصر جميلة بقصر مدينة أبوسمبل السياحية

اختتمت بمحافظة أسوان، فعاليات برنامج "مصر جميلة"، الذي أقيم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن خطة الوزارة لاكتشاف ودعم المواهب الفنية والأدبية لدى الأطفال والنشء.

ونفذت الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، واستضافها قصر ثقافة أبوسمبل، بحضور الشاعر الدكتور مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، و يوسف محمود مدير فرع ثقافة أسوان.

شهد ختام البرنامج عرضا متنوعا لنتاج الورش، ففي مجال الفنون التشكيلية، نفذت ورشة الموزاييك تحت إشراف الفنانة فاطمة الزهراء، حيث استخدم المشاركون أدوات مثل الموزاييك، وقطع خشبية مربعة، والغراء الأبيض في تنفيذ أعمال فنية متميزة وورشة البوهو لإنتاج نجف ووحدات إضاءة باستخدام الخيط، الشاسية، والخيش، لتزين المنازل.

انشطة ثقافية

أما في مجال التطريز، فقد استمرت ورشة "شنط المكرمية"و "شنط الكروشية" بقيادة المدربة جيهان مبروك، التي درّبت المشاركين على تنفيذ غرز السلسلة والحشو، باستخدام خيوط الصوف.

وفي ورشة صناعة الحلي والإكسسوارات، قدمت الفنانة سعاد المهدي تدريبات عملية على استخدام خيط السنارة، البنسة، القصافة، البرامه، وسلاسل المعدن، لصناعة العقد، الاساور، السلاسل، والحلي اليدوية.

وأقيم في ختام البرنامج معرض فني ضم مجموعة من الأعمال التي نتجت عن الورش، وعمل جدارية فنية بإشراف الفنان شادى قطامش، ترمز للبيئة النوبية، للحفاظ على الهوية والتراث.

ضم الختام أيضا ورشا متنوعة في المجالات الفنية الأخرى، منها ورشة الموسيقى والغناء بإشراف الموسيقار عبد الله رجال، حيث تغتى المشاركين بعدد من الأغانى "فيها حاجة حلوة، على صوتك بالغنا، قمرون، ورشة المسرح تدريب المخرجة سحر جروبى، ورشة الفنون الشعبية التي أشرف عليها الفنان محمود حجى والتى درب فيها على الأداء الحركى على بعض الأغانى النوبية.

كما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين، عرضا متميزاً لعدد من التبلوهات المستوحاه من البيئة الاسوانية والنوبية منها "النجرشاد، السوق السياحى، الكف الجعفرى".

ونفذ البرنامج تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ممثلة في الإدارة العامة لرعاية المواهب، بالتعاون مع إقليم برئاسة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة أسوان، وشارك في تنفيذه نخبة من الفنانين والمتخصصين من مختلف المجالات.

يأتي برنامج "مصر جميلة" في إطار خطة وزارة الثقافة لصقل وتنمية مواهب الأطفال والنشء ، من خلال ورش تدريبية متخصصة لبناء جيل مبدع وواع بقيمة الفن والثقافة في بناء المجتمع.