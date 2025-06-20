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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: توريد551 ألف و175 طن قمح بنسبة 112.7% بالصوامع والشون

القمح بأسوان
القمح بأسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة لإستلام صوامع وشون وبناكر كميات القمح الموردة من المزارعيين لموسم الحصاد الحالى 2025 حيث وصل إجمالى الكميات التى تم توريدها حتى الآن إلى 551 ألف و 175 طن بنسبة 112.7 % ، وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الماضى .

وأكد المحافظ على مواصلة تقديم كافة التسهيلات والإمكانيات وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح لإنجاح موسم التوريد وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بالجودة العالية المطلوبة .

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأنه وفقاً لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال لكافة المسئولين يتم تشجيع المزارعين وحثهم لتوريد كميات القمح .

توريد القمح

وأشار مدير التموين بأن الكميات الموردة من محصول القمح شملت 151 ألف و 795 طن داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة ، فيما تم توريد 399 ألف و 380 طن داخل صوامع المحافظات المجاورة التى تم التنسيق معها لإستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا ، وهو الذى توازى معه توفير 31 ألف و 978 من التقاوى بواسطة مراكز التجهيز فى البحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

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