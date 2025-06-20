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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 93 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بأسوان

ازالة التعديات باسوان
ازالة التعديات باسوان
محمد عبد الفتاح

استكملت الوحدات المحلية جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

أسفرت الجهود عن إزالة 93 حالة تعدى بمساحة 33 ألف و 180 م2 حتى الآن بمختلف مدن ومراكز المحافظة. 

وفى هذا الإطار فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بإزالة 41 حالة تعدى بمساحة 9619 م2 بنطاق حى جنوب شملت إزالة 4 حالات إسترداد أراضي أملاك الدولة بمساحه 1709 متر ، وكذا إزالة 15 حالة فورية بمساحه 3030 متر بمنطقة مدينة ناصر. 

مع إزالة 7 حالات إسترداد بمساحة 2270 م2 ، و 6 حالات فورية بمساحة 1150 م2 بمناطق خلف الجراد والمحاجر ، فضلاً عن إزالة 6 حالات إسترداد بمساحة 1150 م2 و 9 حالات فورية بمساحة 2030 م2 بطريق السادات. 

ازالة التعديات 

شارك فى حملات الإزالة الأجهزة الأمنية ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء والقرى ، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

فيما شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 18/6/2025 احداث متنوعة. 

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على لقاء العديد من الأفواج السياحية الأسبانية خلال زياراتهم للمحافظة وتجولهم بالبازارات المتواجدة بطول الطريق ، وأجرى الدكتور إسماعيل كمال حوار معهم فى حضور نائبه المهندس عمرو لاشين ، وإستمع لمقترحاتهم .

وأكد المحافظ على ترحيب عروس المشاتى بالزائرين من مختلف الجنسيات فى أى وقت للاستمتاع بالمقومات الفريدة التى تمتلكها من تنوع المنتج والأنماط السياحية من السياحة النيلية والبيئية والعلاجية والترفيهية والثقافية والأثرية والسفارى والصيد .

ولفت المحافظ إلى أن أسوان جاهزة لإستقبال أى أفواج سياحية للتمتع بسحر الطبيعة الخلابة التى تتميز بها زهرة الجنوب ، وأن ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير بطريق السادات يهدف إلى الإرتقاء بهذا الطريق الحيوى وتحويله لواجهة جمالية وحضارية مشرفة ، وخاصة أنه يعتبر من المسارات الهامة للحركة السياحية.

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