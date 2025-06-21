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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بلايلي يسطر أسمه بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم للأندية

يوسف بلايلي
يوسف بلايلي
محمد سمير

دخل الجزائري يوسف بلايلي، جناح الترجي التونسي، تاريخ بطولة كأس العالم للأندية 2025 من الباب الكبير، بعدما سجل أول هدف عربي في النسخة الجديدة من المسابقة التي تُقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا.

وسجل بلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 خلال مواجهة فريقه أمام لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب “جيوديس بارك” بمدينة ناشفيل الأمريكية.

البلايلي يدخل التاريخ ويحيي أمال الترجي في المونديال 

جاء هدف بلايلي من تسديدة قوية بعد ارتباك دفاعي في صفوف الفريق الأمريكي، ليضع الكرة في شباك الحارس الفرنسي هوجو لوريس، ويمنح الترجي فوزًا ثمينًا أنعش آمال الفريق في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

وبهذا الهدف، لا يكتفي بلايلي بإعادة الأمل لفريقه، بل يسجل اسمه كأول لاعب عربي يهز الشباك في النسخة المحدثة من المونديال، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مشواره الحافل في المحافل الدولية والقارية

وحقق الترجي التونسي فوزا تاريخيا على فريق لوس أنجلوس الأمريكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهم  ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الترجي قد افتتح مشواره في البطولة بهزيمة أمام فلامينجو بهدفين دون رد، ما وضعه في موقف صعب نسبيًا قبل لقاء لوس أنجلوس ولكنه نجح في استعادة توازنه وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور المقبل.
 

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الثانية:

  •    فلامينجو (البرازيل) – 6 نقاط (تأهل رسميًا)
    •    تشيلسي (إنجلترا) – 3 نقاط
    •    الترجي (تونس) – 3 نقاط
    •    لوس أنجلوس (أمريكا)  0 نقاط (ودّع البطولة)

يوسف بلايلي كأس العالم للأندية الترجي التونسي لوس أنجلوس مونديال الأندية

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