سعد سمير: تريزيجيه غاضب بسبب إهدار ركلة جزاء أمام إنتر ميامي

كشف سعد سمير، مدافع سيراميكا كليوباترا ولاعب الأهلي السابق، عن كواليس حديث جمعه مؤخرًا مع محمود حسن “تريزيجيه” جناح الأهلي، عقب إهداره ركلة جزاء خلال مواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025.

وقال سعد سمير، في تصريحات تلفزيونية، إنه تواصل مع تريزيجيه بعد المباراة، مؤكدًا أن اللاعب كان يشعر بغضب شديد بسبب عدم استغلال الفرصة، إلى جانب عدم تحقيق الفوز في أول مباراتين أمام إنتر ميامي وبالميراس.

وأضاف سمير: “تريزيجيه زعلان جدًا من النتيجة، لكنه مركز تمامًا على المباريات الجاية. هو مش بس لاعب كبير بإمكانيات عالية، لكن كمان إنسان نضيف وبيحب النادي بصدق، وده سبب رجوعه من أوروبا للأهلي”.

كان الأهلي قد خسر مباراته الثانية في كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 2‑0، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على ملعب “ميتلايف”، ليبقى الفريق دون نقاط في المجموعة قبل الجولة الأخيرة.

ورغم غيابه عن التسجيل في أول جولتين، قدّم محمود حسن تريزيجيه مجهودًا بدنيًا واضحًا في تحركاته الهجومية، وكان الأكثر صناعة للفرص من الجبهة اليسرى في مباراة إنتر ميامي. لكن سوء التوفيق، وافتقاد التركيز في اللحظة الحاسمة، حرمه من تسجيل هدف مهم من علامة الجزاء.

وفي مواجهة بالميراس، بدا تريزيجيه أقل حيوية، متأثرًا بضغوط الجماهير ونتيجة المباراة، لكنه ظل أحد أكثر اللاعبين الذين حاولوا اختراق الدفاع البرازيلي من العمق.