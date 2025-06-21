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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. تحديد أول المتأهلين لدور الـ16 ووداع فريقين بمونديال الأندية

فلامينجو البرازيلي
فلامينجو البرازيلي
محمد سمير

حسم فريق فلامينجو البرازيلي بطاقة التأهل الأولى إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه في أول جولتين وتصدره للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة.

وجاء تأهل فلامينجو بعد فوز الترجي التونسي على لوس أنجلوس الأمريكي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة، ليُحسم صعود الفريق البرازيلي رسميًا في صدارة المجموعة.

 ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الثانية:

  •    فلامينجو (البرازيل) – 6 نقاط (تأهل رسميًا)
    •    تشيلسي (إنجلترا) – 3 نقاط
    •    الترجي (تونس) – 3 نقاط
    •    لوس أنجلوس (أمريكا)  0 نقاط (ودّع البطولة)

مشوار فلامينجو في كأس العالم للأندية 

افتتح مشواره بالفوز على الترجي بهدفين دون رد ثم حقق فوزًا كبيرً على تشيلسي بنتيجة (3-1) في الجولة الثانية وبهذا أصبح أول فريق يضمن التأهل رسميًا إلى الدور التالي، متفوقًا في المواجهات المباشرة على أقرب منافسيه.

في المقابل، ودّع فريق لوس أنجلوس البطولة بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي، ليصبح ثاني فريق يودع المسابقة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي خسر بنتائج كبيرة أمام بايرن ميونخ (10-0) وبنفيكا (6-0).

نظام التأهل في كأس العالم للأندية 

يتأهل أول ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16 من النسخة الجديدة للبطولة، التي تُقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا.

وستكون الجولة الأخيرة حاسمة لتحديد الفريق الثاني المتأهل من المجموعة الثالثة، بين الترجي وتشيلسي.
 

كأس العالم للأندية فلامينجو الترجي بطاقة التأهل وداع المونديال

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