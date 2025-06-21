كأس العالم للأندية.. الترجي يتقدم على لوس أنجلوس بهدف يوسف البلايلي

تقدم الترجي التونسي بالهدف الأول في شباك فريق لوس أنجلوس الأمريكي في المباراة التي تجمع بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل يوسف البلايلي الهدف الأول للترجي في الدقيقة 70 من الشوط الثاني بعد هجمة للترجي تصدى لها دفاع لوس أنجلوس ووصلت عند يوسف البلايلي الذي راوغ الدفاع وسددها ارضية قوية مرت بين قدمي لوريس إلى داخل الشباك.

وشهدت المباراة تفوق واضح للفريق الأمريكي في الشوط الأول بعدما استحوذ على الكرة وهدد مرمى الترجي بأكثر من فرصة في ظل تراجع الترجي للدفاع دون الخروج بالكرة من وسط ملعبه.

تمثل هذه المواجهة محطة حاسمة لفريق باب سويقة في مشواره بالبطولة العالمية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة داخل المجموعة الرابعة، حيث لا مجال لخسارة جديدة إن أراد مواصلة الحلم العالمي

ويتواجد الترجي في مجموعة قوية تضم إلى جانبه لوس أنجلوس الأمريكي، وفلامينجو البرازيلي، وتشيلسي الإنجليزي.

ويأمل الفريق التونسي في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه الجولة لتعويض خسارته في المباراة الافتتاحية.

وكان الترجي قد افتتح مشواره في البطولة بهزيمة أمام فلامينجو بهدفين دون رد، ما وضعه في موقف صعب نسبيًا قبل لقاء لوس أنجلوس.

ويسعى الفريق لاستعادة توازنه وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور المقبل.

ودخل الترجي اللقاء بتشكيلة تجمع بين الخبرة والحيوية، حيث ضمت الأسماء التالية:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، محمد أمين بن حميدة

خط الوسط: محمد بن علي، موكوانا، كوناتي، أونوتشي أوجبلو، خليل القنيشي

خط الهجوم: يوسف بلايلي، رودريجو

ويعتمد الكنزاري على قدرات الثنائي الهجومي بلايلي ورودريجو لصناعة الفارق أمام فريق أمريكي منظم وقوي بدنيًا.







