تشكيل بايرن ميونخ وبوكا جونيورز في كأس العالم للأندية

أعلن فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني، اليوم السبت على ملعب هارد روك، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمسابقة كأس العالم للأندية الذي تحتضنه الولايات المتحدة.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة (10- 0).

بينما يتواجد بوكا جونيورز في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام بنفيكا (2-2).

وفيما يلي تشكيل بايرن ميونخ لمباراة اليوم:

نوير- تاه- جيريرو- ستانيسيتش- كيميتش- جوريتسكا- لايمر- جنابري- كين- كومان- أوليسيه.

كما أعلن ميجيل أنخيل روسو، مدرب بوكا جونيورز، عن تشكيل فريقه والذي أتى كالأتي:

مارشيسين- أدفينكولا- بلانكو- كوستا- دي لولو- باتاجليا- بالاسيوس- فيلاسكو- زينون- بيلمونتي- ميرينتيل.