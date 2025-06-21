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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي ينتقد آداء ريبيرو فى الأهلي: ما كنا سبنا عماد النحاس

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

انتقد الإعلامي مهيب عبد الهادي المدير الفني الجديد  للنادي الأهلي خوسية ريبيرو  بعد تراجع نتائج الفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي: هو أحنا جبنا ريبيرو ليه ما كنا سبنا عماد النحاس .

و يواجه الأهلي العديد من التحديات قبل لقائه المرتقب مع بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة، حيث يدخل المباراة بصفوف منقوصة وأزمات تهدد طموحاته في التأهل.

رغم تعقيد موقف المجموعة، تبقى آمال الأهلي قائمة بشرط الفوز على بورتو بفارق هدفين مع خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس بنفس النتيجة، وهو السيناريو الوحيد الذي يمنح الفريق بطاقة العبور استنادًا لفارق الأهداف، في حال تساوي النقاط مع إنتر ميامي.

على صعيد الغيابات، يغيب مروان عطية عن مواجهة بورتو بعد حصوله على الإنذار الثاني، لينضم إلى قائمة المصابين التي تضم إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، وأحمد نبيل كوكا، بينما يظل الثنائي حمدي فتحي والمغربي يحيى عطية الله مهددين بالإيقاف حال حصول أي منهما على بطاقة صفراء جديدة.

ماليًا، تلقى الأهلي ضربة أخرى بخسارته أمام بالميراس، إذ كانت آمال الإدارة معقودة على تحقيق انتصارين يرفعان العوائد المالية إلى 4 ملايين دولار، غير أن الفريق اكتفى بمليون دولار فقط من تعادله أمام إنتر ميامي، مع إمكانية فقدان مليون دولار إضافي حال تعثره في الجولة المقبلة.

مهيب عبد الهادي المدير الفني للاهلي الاهلي

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