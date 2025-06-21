شوبير يوجه رسالة للاعبي الأهلي :مفيش غير نتيجة واحدة لازم نلعب عليها

علق الاعلامي أحمد شوبير علي احتمالات التأهل للاعبي الأهلي أمام مواجهه بورتو ، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النادي الأهلي: مفيش غير نتيجة واحدة لازم نلعب عليها وهي اننا نكسب بورتو الاعيبه تموت نفسها علي فوز المباراة بدون حسابات كام كام.

ويواجه الأهلي العديد من التحديات قبل لقائه المرتقب مع بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة، حيث يدخل المباراة بصفوف منقوصة وأزمات تهدد طموحاته في التأهل.

رغم تعقيد موقف المجموعة، تبقى آمال الأهلي قائمة بشرط الفوز على بورتو بفارق هدفين مع خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس بنفس النتيجة، وهو السيناريو الوحيد الذي يمنح الفريق بطاقة العبور استنادًا لفارق الأهداف، في حال تساوي النقاط مع إنتر ميامي.

