خالد الغندور: الترجي يحقق أول انتصار للعرب ويفوز بدون صفقات كبيرة

أحتفل الاعلامي خالد الغندور بفوز الترجي التونسي على فريق لوس أنجلوس الأمريكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

و كتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:الترجي يحقق اول انتصار للعرب في كاس العالم و يفوز ١ صفر على لوس انجلوس بهدف البلايلي و بشير حارس المرمي يصد ضربة جزاء في آخر ثانية من المباراة و يحافظ علي حظوظ الترجي في التأهل و ال٢ مليون دولار مكافأة، ويفوز بدون صفقات كبيرة.

وحقق الترجي التونسي فوزا تاريخيا على فريق لوس أنجلوس الأمريكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل يوسف البلايلي الهدف الأول للترجي في الدقيقة 70 من الشوط الثاني بعد هجمة للترجي تصدى لها دفاع لوس أنجلوس ووصلت عند يوسف البلايلي الذي راوغ الدفاع وسددها ارضية قوية مرت بين قدمي لوريس إلى داخل الشباك.

وشهدت المباراة تفوق واضح للفريق الأمريكي في الشوط الأول بعدما استحوذ على الكرة وهدد مرمى الترجي بأكثر من فرصة في ظل تراجع الترجي للدفاع دون الخروج بالكرة من وسط ملعبه.

تمثل هذه المواجهة محطة حاسمة لفريق باب سويقة في مشواره بالبطولة العالمية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة داخل المجموعة الرابعة، حيث لا مجال لخسارة جديدة إن أراد مواصلة الحلم العالمي

ويتواجد الترجي في مجموعة قوية تضم إلى جانبه لوس أنجلوس الأمريكي، وفلامينجو البرازيلي، وتشيلسي الإنجليزي. ويأمل الفريق التونسي في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه الجولة لتعويض خسارته في المباراة الافتتاحية