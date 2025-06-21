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ضربة موجعة لـ بايرن ميونيخ تعكر أجواء التأهل في كأس العالم للأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة موجعة لـ بايرن ميونيخ تعكر أجواء التأهل في كأس العالم للأندية

لقطة إصابة جمال موسيالا
لقطة إصابة جمال موسيالا
محمد سمير

رغم فوز بايرن ميونخ على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة (2-1)، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في كأس العالم للأندية 2025، إلا أن الإصابة التي تعرض لها النجم الشاب جمال موسيالا ألقت بظلالها على انتصار العملاق البافاري.

وشارك موسيالا بديلًا في الدقيقة 56 من عمر المباراة، قبل أن يُجبر على مغادرة أرض الملعب مصابًا في الدقيقة 82، ليحل توماس مولر بدلًا منه.

الاصابة تضرب موسيالا بعد عودته القصيرة

الإصابة الأخيرة جاءت في ثاني مباراة يخوضها موسيالا فقط، بعد تعافيه من إصابة طويلة أبعدته منذ بداية أبريل الماضي وحتى نهاية الموسم. وكان اللاعب قد عاد مؤخرًا إلى تدريبات الفريق، وسط آمال كبيرة في الاعتماد عليه خلال الأدوار الإقصائية من البطولة.

لكن عودة الإصابة من جديد تُعد ضربة مؤلمة للجهاز الفني، الذي سيواجه صعوبات في تعويض غيابه مع اقتراب المواجهات الحاسمة.

البايرن يتأهل.. والغيابات تتزايد

الفوز على بوكا جونيورز رفع رصيد بايرن إلى 6 نقاط، ليضمن تأهله إلى دور الـ16، لكنه سيخوض الأدوار المقبلة وسط تحديات فنية كبيرة، أبرزها إصابة موسيالا واحتمالية غيابه عن باقي مشوار البطولة ورحيل ليروي ساني المنتظر بعد نهاية عقده مع الفريق في 1 يوليو، أي قبل انطلاق ربع النهائي.

ومع دخول البطولة مراحلها الحاسمة، سيكون المدرب بحاجة لإعادة ترتيب أوراقه سريعًا، خاصة في ظل ضغط المباريات وقيمة الخصوم المنتظرين في الأدوار المقبلة.
 

كأس العالم للأندية موسيالا بايرن ميونخ بوكا جونيورز جمال موسيالا

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