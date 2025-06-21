قبل مواجهة بورتو.. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

حقق فريق إنتر ميامي الأمريكي فوز مفاجئا أمام بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف وحيد بكأس العالم للأندية.

بينما هزم الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف ليصبح رصيده نقطة وحيدة من التعادل أمام إنتر ميامي سلبيا في مباراة الافتتاح.

وتصدر بالميراس المجموعة بـ4 نقاط متفوقا على إنتر ميامي صاحب الرصيد نفسه.

ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.