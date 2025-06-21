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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهاية مجنونة.. هاني حتحوت يعلق على فوز الترجي أمام لوس أنجلوس

هاني حتحوت
هاني حتحوت
سارة عبد الله

علق الإعلامي هاني حتحوت، على فوز الترجي التونسي على فريق لوس أنجلوس الأمريكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب هاني حتحوت عبر حسابه على أكس: "‏نهاية مجنونة الترجي يحصد الفوز العربي الأول في مونديال الأندية بشكله الجديد بعد تصدي بشير بن سعيد لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة حافظت على التقدم أمام لوس أنجليس، ‏مواجهة حاسمة أمام تشيلسي في الجولة الأخيرة.. أيهما سيلحق بفلامنجو".

وحقق الترجي التونسي فوزا تاريخيا على فريق لوس أنجلوس الأمريكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهم  ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيخوض الترجي المواجهة المصيرية أمام تشيلسي دون أبرز عناصره الهجومية، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، حيث يحتاج الفريق التونسي لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان العبور لدور الـ16.

وكان الترجي قد افتتح مشواره في البطولة بهزيمة أمام فلامينجو بهدفين دون رد، ما وضعه في موقف صعب نسبيًا قبل لقاء لوس أنجلوس ولكنه نجح في استعادة توازنه وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور المقبل. 

وتلقى نادي الترجي التونسي ضربة قوية قبل مواجهة الحسم أمام تشيلسي الإنجليزي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد تأكد غياب النجم الجزائري يوسف بلايلي بسبب الإيقاف.

الترجي حتحوت تشيلسي فلامنجو بطولة كأس العالم للأندية

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