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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعدادات مكثفة وإطلاق أنشطة متنوعة داخل مركز التنمية الشبابية بأكتوبر

صدي البلد
صدي البلد

أعلن الدكتور عمرو الحداد  وكيل الوزارة رئيس مجلس امناء مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢" عن جاهزية المركز لاستقبال الأعضاء وأسرهم خلال فترة الإجازة الصيفية .

وأكد الحداد على حرص المجلس خلال الفترات السابقة على التعاقد مع العديد من الأكاديميات بمختلف الألعاب  لتفعيل النشاط الرياضي داخل المركز حيث نجح المركز في التعاقد مع اكاديمية للاسكواش والتي بدأت عملها بالفعل داخل المركز اول الشهر الجاري.

 كما افتتح المركز في سابقة الاولي من نوعها داخل المركز جيم " كروس فيت " متعدد الأغراض والتي حرص المجلس علي إقامتها  في الهواء الطلق وهي الفكرة التي لاقت قبول من عدد كبير من الأعضاء.

كما تعاقد المركز مع نشاط تقام فاعلياته بالمركز لأول مرة داخل حمام السباحة وهو الاكوا ايروبيك والذي لاقي استحسان كبير من الأعضاء وبصفة خاصة السيدات والفتيات بالمركز .

كما نجح المجلس في تجهيز ملاعب التنس الأرضي والتي بدأت اولي فاعليتها يوم السبت الموافق ٢١ يونيه الجاري بفاعلية ومسابقات مجانية لأعضاء المركز .

وشدد الدكتور عمر الحداد أننا  نسير بخطي ثابتة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي على تنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات الرياضية والفنية وخلافها من الأنشطة المتنوعة ،  وبصفة خاصة خلال فترة الإجازة الصيفية لتحقيق الاستفادة المثلي لأبنائنا من الطلاب وأعضاء المركز .

وأوضح أننا الآن في ختام السنة المالية ومن المتوقع مع بداية السنة المالية الجديدة فتح باب العضويات الجديدة لاستقبال اعضاء جدد وذلك نظرا للإقبال الكثيف علي الاشتراك في المركز بعد أعمال التطوير الكبيرة التي شهدها المركز خلال الفترات القليلة الماضية .

الجدير بالذكر أن المركز قد تم إطلاق التشغيل  التجريبي له  منتصف شهر أكتوبر من العام المنصرم ويتكون المركز من : "٤" ملاعب  للاسكواش، ملعب قانوني ومدرجاته، ٢ ملاعب متعددةًالاغراض " ملعب تنس ارضي " و٢ملعب بادل ،  وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة ترفيهي وللأطفال  ، بالإضافة إلى منطقة  ألعاب للأطفال وقاعة احتفالات والمبني  الاجتماعي للنادي والذي يشتمل  علي مطعم  ومطبخ  والعديد من الكافيتريات .

وزارة الرياضة اشرف صبحي صدي البلد

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