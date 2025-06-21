مواجهة صعبة.. رابح ماجر يتحدث عن حظوظ الأهلي أمام بورتو البرتغالي

وجه الجزائري رابح ماجر، أسطورة بورتو البرتغالي، رسالة للنادي الأهلي بعد خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال رابح ماجر، في تصريحات تلفزيونية: “الأهلي قدم أداءً جيدًا أمام إنتر ميامي، لكنه لم يحسن استغلال الفرص”.

وتابع: “المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبورتو البرتغالي في غاية الصعوبة ويجب استغلال كل الفرص”.

واختتم: “الفرق العربية لم تقدم حتى الآن مستويات مقنعة في البطولة، باستثناء الهلال السعودي الذي خطف الأنظار بتعادله مع ريال مدريد الإسباني”.

مباراة الأهلي القادمة

تقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي

بالميراس (4 نقاط / +2 أهداف)

إنتر ميامي (4 نقاط / +1 هدف)

بورتو (نقطة واحدة / -1 هدف)

الأهلي (نقطة واحدة / -2 هدف)

ومن المقرر أن تُحسم هوية المتأهلين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ويبقى أمل الأهلي قائماً في التأهل بشرط تحقيق الفوز على بورتو وانتظار نتائج اللقاء الآخر في المجموعة.