مران الأهلي قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية.. صور

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، السبت، استعدادًا للمواجهة الحاسمة أمام بورتو البرتغالي، في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

مران الأهلي قبل مواجهة بورتو

مران الأهلي قبل مواجهة بورتو

مران الأهلي قبل مواجهة بورتو

مران الأهلي قبل مواجهة بورتو

مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي

بالميراس (4 نقاط / +2 أهداف)

إنتر ميامي (4 نقاط / +1 هدف)

بورتو (نقطة واحدة / -1 هدف)

الأهلي (نقطة واحدة / -2 هدف)

ومن المقرر أن تُحسم هوية المتأهلين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ويبقى أمل الأهلي قائماً في التأهل بشرط تحقيق الفوز على بورتو وانتظار نتائج اللقاء الآخر في المجموعة.