تطورات جديدة في إصابة إمام عاشور بمونديال الأندية

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تطورات إصابة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “إمام عاشور تسلم من الطبيب المعالج له في أمريكا البرنامج التأهيلي الذي سينفذه بالقاهرة، وتقرر عودة اللاعب بالتزامن مع انطلاق مباريات الموسم الجديد”.

مباراة الأهلي القادمة

تقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي

بالميراس (4 نقاط / +2 أهداف)

إنتر ميامي (4 نقاط / +1 هدف)

بورتو (نقطة واحدة / -1 هدف)

الأهلي (نقطة واحدة / -2 هدف)

ومن المقرر أن تُحسم هوية المتأهلين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ويبقى أمل الأهلي قائماً في التأهل بشرط تحقيق الفوز على بورتو وانتظار نتائج اللقاء الآخر في المجموعة.