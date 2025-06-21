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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وصول المدير الفني لمنتخب مصر للمصارعة الحرة

المصارعه الحرة
المصارعه الحرة
ياسمين تيسير

استقبل اليوم الاتحاد المصري للمصارعه المدير الفني الجديد لمنتخب المصارعة الحرة 
رسلانبيك مراتوفيتش مادجينوف
قرغيزستان الجنسية مواليد ١٩٧١.

رسلانبيك مدير فني ذو خبرات دولية واولمبية كبيرة في المصارعه الحرة استطاع بخبراته صناعه أبطال صعدت الي منصات التتويج المختلفة 
حصل رسلانبيك علي ماجستير الرياضة تخصص المصارعه الحرة.

وشغل رسلانبيك في مسيرته التدريبية عدة مناصب منها:
٢٠٠٤- ٢٠٠٨ مدير فني لجامعه واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ٢٠١٣ - ٢٠٢٤ مدير فني منتخب قرغيزستان للمصارعه الحرة.

 
قاد خلالها منتخب قرغيزستان الي نجاحات متعددة بمشاركتهم ببطولات آسيا، العالم والبطولات الأولمبية 
حصد خلال مشاركته ببطولة آسيا تحت ٢٣ سنة خلال هذه الفترة علي ١١٦ ميدالية متنوعة.

وخلال مشاركته ببطولة العالم استطاع بقيادته للمنتخب القرغيزستاني حصد عدد ١٦ ميدالية متنوعة، كما حصد علي ٥ ميداليات خلال بطولة الألعاب الآسيوية. 

 

خلال عام ٢٠٢٢ قاد رسلانبيك فريق العالم كمدير فني خلال بطولة كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وحصد خلالها عدد ٥ ميداليات برونزية .

شارك رسلانبيك خلال مسيرته التدريبية في اولمبياد ريو دي جانيرو ٢٠١٦ ، اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ، واستطاع خلال اولمبياد باريس ٢٠٢٤ الوصول للمركز الخامس في وزن ٥٧ ك ، ووزن ١٢٥ ك لأول مرة للمنتخب القرغيزستاني.

جاء اختيار رسلانبيك كمدير فني للمنتخب المصري للمصارعه الحرة بعد اهتمام مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعه بضرورة تواجد مدير فني ذات خبرات كبيرة يستطيع من خلالها وضع خطط واستراتيجيات تساهم في حصد ميداليات عالمية واولمبية.

ويرى السيد العميد سعيد صلاح رئيس الاتحاد المصري للمصارعه أن رسلانبيك هو انسب المدربين  خلال هذه الفترة لقيادة المنتخب المصري للمصارعه الحرة.

وأكد حرص واهتمام د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توفير كافة الإمكانيات التي يحتاجها الاتحاد  المصري للمصارعه وتوفير المناخ المناسب لصناعه أبطال المصارعة.

المصارعة الحرة صدي البلد المدير الفني

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