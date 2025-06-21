حمزة محمد يحصد ذهبية بطولة أبطال الجمهورية في الووشو كونغ فو

فاز اللاعب حمزة محمد مجدي لبيب بالميدالية الذهبية في بطولة أبطال الجمهورية على كأس اللواء حازم خاطر تحت سن 5 سنوات، وزن 17 كجم، فئة الساندا، للعام الرياضي 2024-2025.

وحقق اللاعب حمزة محمد مجدي المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في البطولة التي عقدت باستاد القاهرة الرياضي صالة 4 اليوم، السبت، ممثلا عن مركز شباب الشوربجي الرياضي، قطاع الجيزة.

وينظم الاتحاد المصري للوشو كونغ فو، برئاسة شريف مصطفى، رئيس الاتحادات المصرية والعربية والأفريقية، نائب رئيس الاتحاد الدولي، البطولة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الرياضي الدولي خلال الفترة من 19-22 يونيو الجاري، ويشارك فيها 26 مركزا رياضيا على مستوى الجمهورية.

وتعد البطولة من أهم الاستحقاقات للتأهيل للانضمام إلى المنتخب الوطني، لنيل لقب بطل الجمهورية وتحديد التمثيل الرسمي في البطولات القارية والدولية؛ كما أنها تُظهر قوة وتنوع المواهب المصرية في الووشو، وتُسهم في رفع المستوى العام للعبة على الصعيدين الوطني والأفريقي.