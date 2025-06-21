قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلى، تأجيل مناقشة أى أمر يخص بعثة الفريق فى الولايات المتحدة، إلى ما بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم للأندية والعودة للقاهرة.

وتحدث الخطيب مع محمد يوسف، المدير الرياضى، وطلب منه غلق الحديث عن كل الأمور الخاصة بالفريق، والتركيز تماما فى مواجهة بورتو ومحاولة تحقيق الفوز بها بعيدا عن حسابات التأهل للدور الثانى.

كما رفضت إدارة الكرة بالأهلى فكرة الحديث عن مستقبل الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى للفريق، وتحميله مسئولية الخسارة أمام بالميراس البرازيلى، وتضاؤل فرص الفريق فى التأهل لدور الــ16 بالبطولة، وأكدت تولى ريبيرو المسئولية منذ فترة قليلة، وأن الفريق عانى إجهادا شديدا فى المشاركات الكثيرة، كما أن الصفقات الجديدة لم تندمج بشكل كافٍ مع الفريق.

وقال مصدر مسئول بالإدارة إن البعض يحمل ريبيرو المسئولية منفردا، وهذا أمر طبيعى لأى مدير فنى، لكن فى الأهلى المسئولية مشتركة بين الجميع، الكل مقصر ولن يكون هناك حديث عن أى شىء عن مستقبله، إلا بعد عودة البعثة للقاهرة.

وأضاف: "الأهلى لا يعترف بفكرة الحساب بالقطعة، واختيار ريبيرو جاء بعد دراسة وافية لأنه قادر على إحداث طفرة فى قطاع كرة القدم، وبالتالى يجد كل المساندة من الإدارة_.

وشدد على دعم الفريق فى مباراته أمام بورتو المقرر لها فجر الثلاثاء بغض النظر عن حسابات التأهل من عدمه للدور الثانى، مؤكدا أن الفريق لم يظهر بالشكل الطبيعى المعروف عنه، ولم يقدم صورته الحقيقية حتى الآن فى البطولة.

وأضاف المسئول: “أمامنا فرصة ولو ضعيفة وهى الفوز على بورتو وانتظار نتيجة المباراة الأخرى، ولكن هناك تعليمات صدرت من محمد يوسف، المدير الرياضى، بضرورة التركيز على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام بورتو بغض النظر عن أى أمور أخرى”.

