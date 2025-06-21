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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية

ريال مدريد
ريال مدريد
سارة عبد الله

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة باتشوكا المكسيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية

تقام مباراة الريال ضد باتشوكا، غدا الأحد 22 يونيو، على ملعب بنك أمريكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتنطلق صافرة مباراة الريال ضد باتشوكا على ملعب بنك أمريكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

وتلقى ريال مدريد ضربة جديدة في مشواره بمونديال الأندية بعد التأكد من غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن لقاء الفريق المقبل أمام باتشوكا المكسيكي، والمقرر إقامته الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورغم تحسن حالة مبابي الصحية بعد دخوله المستشفى مؤخرًا، إلا أنه ما زال غير جاهز للعودة إلى المباريات، حيث أوضح برنامج "الشيرينجيتو" أن اللاعب يحتاج لفترة لا تقل عن عشرة أيام لاستعادة كامل لياقته البدنية.

ريال مدريد مونديال الأندية كأس العالم للأندية 2025 باتشوكا المكسيكي

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