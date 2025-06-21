مصير لجنة التخطيط بالزمالك بعد تعيين جون إدوارد

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن مصير لجنة التخطيط داخل نادي الزمالك، بعد تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “لجنة التخطيط مستمرة في عملها مع جون إدوارد وهناك تنسيق بينهما”.

قرارات مجلس إدارة الزمالك

اتخذ مجلس الإدارة بالإجماع القرارات التالية:

أولاً: تعيين جون إدوارد مديراً رياضياً لقطاع كرة القدم في النادي، على أن يكون مسؤولاً عن إدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم.

ثانياً: منح جون إدوارد كل الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم في النادي، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم، وسط رغبة كبيرة في الاستفادة من قدراته لتحقيق الأهداف المطلوبة، وبما يلبي طموحات جماهير الزمالك.

ثالثاً: التأكيد أن أي أخبار رسمية تخص قطاع كرة القدم في النادي، بما فيها الفريق الأول، ستكون على لسان المدير الرياضي للزمالك أو المتحدث الرسمي للنادي فقط، مع التنبيه بأن مجلس الإدارة لن يقف صامتاً أمام أي محاولات للزج بالزمالك كطرف في صناعة أكاذيب هدفها بث الفرقة والانقسام بين صفوف الجماهير.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يعي ويستمع إلى أصوات جماهيره الوفية التي ضربت مثالاً رائعاً في الحب والانتماء الحقيقي لناديها كعادتها دوماً، ولن يدخر جهداً في سبيل استمرار الزمالك على منصات البطولات بعد أن توج قبل أيام بطلاً لكأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه.