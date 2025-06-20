كأس العالم للأندية.. مبابي خارج حسابات ريال مدريد أمام باتشوكا

تلقى ريال مدريد ضربة جديدة في مشواره بمونديال الأندية بعد التأكد من غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن لقاء الفريق المقبل أمام باتشوكا المكسيكي، والمقرر إقامته الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورغم تحسن حالة مبابي الصحية بعد دخوله المستشفى مؤخرًا، إلا أنه ما زال غير جاهز للعودة إلى المباريات، حيث أوضح برنامج "الشيرينجيتو" أن اللاعب يحتاج لفترة لا تقل عن عشرة أيام لاستعادة كامل لياقته البدنية.

وبحسب التقارير، لن يتواجد مبابي ضمن قائمة الفريق للمباراة المقبلة، كما سيغيب عن مقاعد البدلاء، فيما يأمل الجهاز الفني في تجهيزه للمشاركة بشكل محدود في مواجهة ريد بول سالزبورج في الجولة الختامية، استعدادًا للأدوار الإقصائية حال تأهل الفريق.

ورغم غياب هداف الفريق، أبدى المدرب تشابي ألونسو ثقته في قدرة المجموعة الحالية على عبور مرحلة المجموعات بنجاح، خاصة في ظل تجنب مواجهة الفرق القوية في هذه المرحلة من البطولة.

وكان مبابي تعرض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية بسبب التهاب حاد في المعدة والأمعاء، تسببت في دخوله المستشفى وتلقيه العلاج تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي، ما أدى لغيابه عن التدريبات وعدم مشاركته في اللقاء الافتتاحي أمام الهلال السعودي، الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.