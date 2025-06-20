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ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

واصل الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، مكتفياً بجمع نقطة واحدة من أول جولتين، بعدما تعادل سلبياً مع إنتر ميامي الأمريكي في لقاء الافتتاح، قبل أن يتلقى خسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

بهذه النتائج، تصدر بالميراس جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الذي يمتلك نفس الرصيد، فيما جاء بورتو البرتغالي ثالثاً بنقطة واحدة متقدماً بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الرابع.

ترتيب مجموعة الأهلي وإنتر ميامي  بعد الجولة الثانية:

  • بالميراس: 4 نقاط (+2)
  • إنتر ميامي: 4 نقاط (+1)
  • بورتو: نقطة واحدة (-1)
  • الأهلي: نقطة واحدة (-2)

ويستعد الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث تقام المباراة على ملعب "ميتلايف" فجر الثلاثاء المقبل في الرابعة صباحاً, وفي نفس التوقيت، يلتقي إنتر ميامي مع بالميراس في مواجهة قد تحدد ملامح المتأهلين عن هذه المجموعة.

الأهلي بورتو البرتغالي كأس العالم للأندية

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