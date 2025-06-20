رسميا .. تحديد موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية 2025.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: “ستُقام مباراة كأس الدرع الخيرية بين كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024-2025، وليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، يوم الأحد 10 أغسطس في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي”.

وأضاف بيان الاتحاد الإنجليزي: “سيتم الإعلان عن أي معلومات إضافية في أقرب وقت ممكن”.

فيرتز يجتاز الكشف الطبي في ليفربول

في سياق آخر، أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن الألماني، اجتاز الكشف الطبي في نادي ليفربول الإنجليزي.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “اجتاز فلوريان فيرتز الكشف الطبي بنجاح في ليفربول”.

وأشار: “عقد فيرتز مع ليفربول يمتد حتى 2030، وسيصدر ليفربول بيانًا رسميًا للإعلان عن الصفقة”.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن صفقة فيرتز ستكلف خزينة ليفربول 150 مليون يورو (127.6 مليون جنيه إسترليني).