اسماعيل يوسف يعلن تشكيل فريق الناشئين لسيراميكا كليوباترا

أعلن الكابتن إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الناشئين في نادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل قطاع الناشئين للموسم الرياضي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

ويشمل التشكيل الجديد، تعيين الكابتن ياسر رضوان مدير فنيًا عامًا لقطاع الناشئين، والكابتن تامر عبد الحميد مديرًا لإدارة الأكاديميات

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية كالتالي:

مواليد 2007

المدير الفني: كابتن أدهم وليد

المدرب: كابتن أيمن مجدي السيد

المدرب: كابتن محمد مصطفى

مدرب حراس المرمى: كابتن مصطفى علي

أخصائي طبي: د.محمد السيد

إداري: كابتن أحمد رجب

مواليد 2009

المدير الفني: كابتن محمد كمال

المدرب: كابتن ياسر رمضان

المدرب: كابتن مصطفى إبراهيم

مدرب حراس المرمى: كابتن محمد شريف أحمد

أخصائي طبي: د.مجدي عبد الحكيم

إداري: كابتن إبراهيم محمود

مواليد 2010

المدير الفني: كابتن محمود محمود

المدرب: كابتن أحمد محسن

المدرب: كابتن سيد سعد جمعة

مدرب حراس المرمى: كابتن محمد حنفي حسين

أخصائي طبي: محمد حمزة إبراهيم

إداري: كابتن إيهاب عليوي

مواليد 2011

المدير الفني: كابتن عمرو شعبان توفيق

المدرب: كابتن محمود نبيل

المدرب: كابتن محمد جمال

مدرب حراس المرمى: كايتن عبد الرحمن عمر

أخصائي طبي: د.نادر إبراهيم محمد

إداري: كابتن حمدي رمضان

مواليد 2013

المدير الفني: كابتن محمود شعبان

مدرب: كابتن عمرو سعيد

مدرب: كابتن محمد ممدوح

مدرب حراس المرمى: كابتن نبيل حسن محمد

أخصائي طبي: د.صالح عبد الله

إداري: كابتن أحمد عبد الفتاح

مواليد 2015

المدير الفني: كابتن محمود رجب

مدرب: كابتن عاطف يوسف

مدرب: كابتن هاني أحمد

مدرب حراس المرمى: كابتن عبد الحليم أحمد

أخصائي طبي: د.محمد حسن علي

إداري: كابتن أحمد عبد الفتاح