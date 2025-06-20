عمرك ما وصلت.. لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة لجماهير الزمالك

وجه محمد جودة، لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة لجماهير الزمالك بعد خسارة المارد الأحمر أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وكتب جودة عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلى خسر؟ أيوة خسر من بطل قارة في قارة تانية، وده مش مبرر لأن الهزيمة لو من بطل أبطال العالم عندنا كارثة".

وتابع: “مشكلتك إنك عمرك ما وصلت ولا هتوصل لا للمكانة دي ولا المكان ده لا من قريب ولا من بعيد، خليك في بنى عبيد وستيلينبوش”.

ووقع الأهلي في فخ الهزيمة بثنائية أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، في ظل فوز إنتر ميامي على بورتو في نفس الجولة بهدفين مقابل هدف، ما صعب مهمة المارد الأحمر في الصعود للدور المقبل.

الرقم القياسي السلبي في عدد الهزائم

الهزيمة أمام بالميراس رفعت عدد خسائر الأهلي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية إلى 15 هزيمة، وهو رقم سلبي قياسي لم يحققه أي نادٍ آخر في البطولة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الأهلي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات في البطولة بـ10 انتصارات، خلف ريال مدريد الإسباني المتصدر بـ12 فوزًا