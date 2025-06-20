سوء حظ.. أحمد بيكهام يعلق على مباراة الأهلي وبالميراس بمونديال الأندية

تحدث أحمد رمضان بيكهام، لاعب النادي الأهلي عن مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال بيكهام في تصريحات تلفزيونية: “كنا نازلين أملنا إننا نكسب ونحسم الصعود، لسة قدامنا فرصة نكسب الماتش الجاي ونصعد”.

وتابع: “الجو مش مساعد شوية، بس إن شاء الله نقدر نكسب الماتش الجاي، المدرب كان عايز يخليلنا نهاجم وعمل 4 تغييرات مع بعض عشان نقدر نهاجم ونوصل للجول”.

وأضاف: "ولكن هناك سوء حظ .. ونعد الجماهير على أمل أن نكسب".

ووقع الأهلي في فخ الهزيمة بثنائية أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، في ظل فوز إنتر ميامي على بورتو في نفس الجولة بهدفين مقابل هدف، ما صعب مهمة المارد الأحمر في الصعود للدور المقبل.

الرقم القياسي السلبي في عدد الهزائم

الهزيمة أمام بالميراس رفعت عدد خسائر الأهلي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية إلى 15 هزيمة، وهو رقم سلبي قياسي لم يحققه أي نادٍ آخر في البطولة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الأهلي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات في البطولة بـ10 انتصارات، خلف ريال مدريد الإسباني المتصدر بـ12 فوزًا