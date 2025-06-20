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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كهربا يدعو للاعب الراحل أحمد رفعت في ذكرى ميلاده

كهربا
كهربا
سارة عبد الله

شارك محمود كهربا، لاعب نادي الاتحاد الليبي، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب كهربا، في ذكرى ميلاد اللاعب الراحل أحمد رفعت: “كل عام وعيدك في الجنة أجمل”.

محمود كهربا

من جانب اخر، كان قد أصدر نادي الاتحاد الليبي بيانًا رسميًا أعرب خلاله عن استيائه الشديد إزاء الأحداث التي رافقت مواجهته أمام غريمه التقليدي الأهلي الليبي، والتي جرت مساء الأربعاء وشهدت مشاركة اللاعب المصري محمود عبد المنعم "كهربا".

الاعتداء على بعثة الفريق وإحراق حافلة النادي

وجاء في البيان أن بعثة الفريق الأول تعرضت لاعتداءات خلال وبعد اللقاء، شملت الاعتداء على أفراد البعثة وحرق حافلة النادي، معتبرًا أن هذه التصرفات تمثل خرقًا صريحًا لقيم وأخلاقيات الرياضة.

ودعا الاتحاد الليبي جماهيره إلى التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار خلف دعوات الفتنة أو ردود الأفعال غير المسؤولة، مؤكدًا رفضه القاطع لمثل هذه السلوكيات المؤسفة التي تسيء للرياضة الليبية.

محمود كهربا الاتحاد الليبي أحمد رفعت اللاعب الراحل أحمد رفعت

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