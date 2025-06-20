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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لم نأتي لمجرد المشاركة.. تريزيجية يعلق على هزيمة الأهلي أمام بالميراس

محمود حسن تريزيجية
محمود حسن تريزيجية
سارة عبد الله

علق محمود حسن تريزيجية، لاعب النادي الأهلي، على هزيمة فريقه أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال تريزيجيه خلال تصريحات لموقع الفيفا: “لسنا سعداء بالخسارة، لكن لا تزال أمامنا مباراة ونأمل أن نحقق الفوز ونتأهل”.

وتابع: “سنظهر بشكل أفضل في المباراة القادمة، لأننا لم نأت إلى هنا لمجرد المشاركة، بل لتحقيق شيء حقيقي سنقاتل حتى النهاية من أجل التأهل”.

ووقع الأهلي في فخ الهزيمة بثنائية أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، في ظل فوز إنتر ميامي على بورتو في نفس الجولة بهدفين مقابل هدف مما صعب مهمة المارد الأحمر في الصعود للدور المقبل.

الرقم القياسي السلبي في عدد الهزائم

الهزيمة أمام بالميراس رفعت عدد خسائر الأهلي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية إلى 15 هزيمة، وهو رقم سلبي قياسي لم يحققه أي نادٍ آخر في البطولة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الأهلي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات في البطولة بـ10 انتصارات، خلف ريال مدريد الإسباني المتصدر بـ12 فوزًا.

بطولة كأس العالم للأندية محمود حسن تريزيجية تريزيجية النادي الأهلي بالميراس

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