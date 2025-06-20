وسام أبو علي عن هدفه الذاتي: أول مرة أفعلها في حياتي

علق الفلسطيني وسام أبوعلى، نجم النادي الأهلي، على هدفه الذاتي الذي أحرزه في شباك الأهلي خلال مباراة بالميراس التي جمعتهما أمس الخميس في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال وسام أبوعلى خلال تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب المباراة: "كان الشوط الأول جيدا من جانبنا. أشعر أننا سيطرنا على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى، وكنا نؤدي بشكلٍ جيد. لم يخلقوا أي خطورة سوى عبر الكرات الطويلة وبعض الكرات الثابتة".

وأضاف: "الشوط الثاني لم يكن جيدا بما يكفي من جانبنا. كنا بعيدين جدا عن بعضنا البعض، ومنحناهم هدفين سهلين".

وتابع: "لقد سجلت هدفا في مرماي لأول مرة في حياتي".

وأوضح: “تقدمت لأبعد الكرة، لكنها لمست رأسي وسكنت الشباك. إنه شعور سيئ طبعا، لأن هذه ليست الطريقة التي كان يجب أن نبدأ بها الشوط الثاني”.

وأردف أبو علي: “كنا بعيدين جدًا عن بعضنا البعض، وتركنا لهم مساحات واسعة في الشوط الثاني، مما سمح لهم بالسيطرة على المباراة والمساحات. لذلك، علينا أن نجلس ونحلل الوضع وننظر فيما يمكننا تحسينه”.





