أمير هشام: الأهلي استحق الهزيمة أمام بالميرس بكأس العالم للأندية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي استحق الهزيمة أمام بالميراس البرازيلي، في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وبعض اللاعبين غابوا عن تركيزهم.

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وتابع أمير هشام خلال برنامجه "بلس 90" على قناة النهار: "مباراة اليوم هي مباراة نفس الصورة من مباراة إنتر ميامي الأمريكي، خاصةً أن الشوط الأول كان جيدًا قبل أن يتبدل الحال في الشوط الثاني".

وأضاف: "قفشة بعيد تمامًا عن مستواه الفني ومن الوارد أن يكون تعاقب الأجهزة الفنية سببًا في ذلك، وتريزيجيه فقد الثقة بعد ركلة الجزاء التي أضاعها أمام إنتر ميامي الأمريكي، في الافتتاح".

واختتم: "تواجد ريبيرو في هذه البطولة كان مجازفة كبيرة ولكن لا يمكن الحكم عليه في الوقت الحالي بالرغم من تأخر تدخلاته خلال المباريات، وكان من الممكن أن يتولى المدرب آخر 3 مباريات في الدوري لمعرفة اللاعبين".