كأس العالم للأندية.. بالميراس يؤكد تفوقه بهدف ثان في شباك الأهلي

نجح بالميراس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة بعد هجمة مرتدة.

تقدم بالميراس في الدقيقة 49 علي الأهلي بهدف عكسي أحرزه وسام أبو علي في بالخطأ في مرماه.

وسجل وسام أبو علي الهدف الأول لصالح نادي بالميراس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، بعد رأسية سكنت شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس



أعلن خوسيه ريبيرو عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في هذا اللقاء المهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان

الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، وسام أبو علي

تاريخ المواجهات بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

تُعد هذه المواجهة هي الثالثة بين الفريقين في تاريخ كأس العالم للأندية:

اللقاء الأول: جمع الفريقين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لنسخة 2020. انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وحسمها الأهلي لصالحه بضربات الترجيح (3-2) ليحصد الميدالية البرونزية.

اللقاء الثاني: كان في الدور نصف النهائي لنسخة 2021، وانتهى بفوز بالميراس بهدفين دون رد.



