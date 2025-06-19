كريم رمزي يشيد بأداء الأهلي أمام بالميراس: "رجالة.. ومروان عطية لاعب عظيم"

أشاد الإعلامي الرياضي كريم رمزي بأداء النادي الأهلي خلال الشوط الأول من مباراته أمام فريق بالميراس، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، معتبرًا أن الفريق قدم مستوى "محترم جدًا"، ونجح في فرض أسلوبه على مجريات اللعب.

وكتب رمزي عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك":"شوط أول محترم جدًا من الأهلي.. امتلاك للكرة معظم الوقت، وحتى اللعب السلبي في الخلف بيخلي بالميراس يهدأ. الأهلي حرمهم من هجمات منظمة في أغلب الأوقات."

وأشار إلى أن الشوط الثاني سيكون أكثر صعوبة، متوقعًا أن يفكر المدير الفني ريبيرو بسيناريو شبيه بمباراة إنتر ميامي، التي شهدت تصعيدًا بدنيًا وتكتيكيًا في النصف الثاني من اللقاء.

وأضاف:"الشوط الثاني هيكون أصعب بكتير، وأكيد ريبيرو بيفكر كويس. رجالة رجالة رجالة.. والنبي ضعّفوا المجهود، الله يخليكم الشوط التاني، وربنا هيكرمنا."

وختم رمزي منشوره بإشادة خاصة بلاعب خط الوسط مروان عطية، قائلاً:"مروان عطية لاعب عظيييييييييم."