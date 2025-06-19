شوط أول شهد سيطرة حمراء.. تعادل سلبي بين الأهلي وبالميراس

شهد الشوط الأول من لقاء الأهلي وبالميراس، سيطرة كبيرة وهجوما ضاغطا من لاعبي المارد الأحمر، وهجمات متبادلة كان الحظ الأكبر منها للأهلي.

حيث كاد بالميراس أن يتقدم في الدقيقة 18 بعد كرة خرج فيها محمد الشناوي بشكل خاطئ وسددها لاعب بالميراس وأنقذها من علي خط المرمي أشرف داري.

وكاد وسام أبو علي أن يتحصل علي ركلة جزاء في الدقيقة 16 من عمر بعد سقوط في منطقة جزاء بالميراس.

وشهدت الدقيقة 40 تدخل عنيف من لاعب بالميراس علي أحمد سيد زيزو أشهر علي إثرها حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب البرازيلي قبل أن يراجعه الفار ليكتفي بالبطاقة الصفراء.

تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس



أعلن خوسيه ريبيرو عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في هذا اللقاء المهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان

الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، وسام أبو علي

تاريخ المواجهات بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

تُعد هذه المواجهة هي الثالثة بين الفريقين في تاريخ كأس العالم للأندية: