محمد بركات: المباراة الثالثة تحدد مصير الأهلي بمونديال الأندية

أكد محمد بركات، نجم الأهلي السابق، أن الظروف المناخية والأجواء المحيطة بالبطولة تمثل ضغطًا كبيرًا على اللاعبين، مشددًا على أهمية التحلي بالذكاء في توزيع المجهود خلال المباريات.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ضمن تغطية البطولة مع الاعلامي ابراهيم فايق : "مواجهة الأهلي أمام بالميراس مهمة جدًا، لكنها ليست الحاسمة.. المباراة الثالثة هي اللي هتحدد مصير الفريق في البطولة".

وأضاف: "لازم اللاعبين يكونوا أذكياء في التعامل مع الرتم العالي والضغط، لأن الاستنزاف البدني في البداية ممكن يكلفنا كتير قدام".

واختتم بركات حديثه برسالة دعم للفريق: "البطولة بتحتاج تركيز من أول دقيقة لآخر دقيقة، ومشوار الأهلي لسه طويل.. و#عيش_البطولة".

يخوض النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، مواجهة من العيار الثقيل أمام فريق بالميراس البرازيلي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

ويسعى المارد الأحمر، بطل أفريقيا، لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الليلة، سواء بالفوز أو على أقل تقدير التعادل، من أجل تعزيز موقفه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، خاصة بعد تعادله السلبي في الجولة الافتتاحية أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي.

في المقابل، يدخل بالميراس اللقاء باحثًا عن أول انتصار في المونديال العالمي، بعدما اكتفى هو الآخر بتعادل سلبي في مباراته الأولى أمام بورتو البرتغالي، ويرغب بطل أمريكا الجنوبية في تأكيد تفوقه القاري وإثبات جدارته بالمنافسة على اللقب.