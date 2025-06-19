إبراهيم فايق عن كواليس لقاء الأهلي وبالميراس: لا فطرنا ولا شربنا قهوة.. المهم الأهلي يكسب

نشر الإعلامي إبراهيم فايق مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية، ظهر فيه بصحبة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، وذلك من داخل ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي، قبل انطلاق مواجهة الأهلي أمام بالميراس.

وعلّق فايق على الفيديو قائلاً: "لا فطرنا ولا شربنا قهوة.. مش مهم، لكن المهم الأهلي يكسب"، في إشارة إلى الأجواء الحماسية المصاحبة لتحضيرات الاستوديو التحليلي لقناة "MBC مصر" من قلب الحدث.

ويأتي هذا التوثيق ضمن كواليس تغطية الشبكة لمنافسات الأهلي في البطولة، حيث يشارك الفريق في مواجهة قوية ضمن جولاته الخارجية.

يخوض النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، مواجهة من العيار الثقيل أمام فريق بالميراس البرازيلي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

ويسعى المارد الأحمر، بطل أفريقيا، لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الليلة، سواء بالفوز أو على أقل تقدير التعادل، من أجل تعزيز موقفه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، خاصة بعد تعادله السلبي في الجولة الافتتاحية أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي.

في المقابل، يدخل بالميراس اللقاء باحثًا عن أول انتصار في المونديال العالمي، بعدما اكتفى هو الآخر بتعادل سلبي في مباراته الأولى أمام بورتو البرتغالي، ويرغب بطل أمريكا الجنوبية في تأكيد تفوقه القاري وإثبات جدارته بالمنافسة على اللقب.