كيف تشاهد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية؟

يخوض النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، مواجهة من العيار الثقيل أمام فريق بالميراس البرازيلي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

ويسعى المارد الأحمر، بطل أفريقيا، لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الليلة، سواء بالفوز أو على أقل تقدير التعادل، من أجل تعزيز موقفه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، خاصة بعد تعادله السلبي في الجولة الافتتاحية أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي.

في المقابل، يدخل بالميراس اللقاء باحثًا عن أول انتصار في المونديال العالمي، بعدما اكتفى هو الآخر بتعادل سلبي في مباراته الأولى أمام بورتو البرتغالي، ويرغب بطل أمريكا الجنوبية في تأكيد تفوقه القاري وإثبات جدارته بالمنافسة على اللقب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لينكولن فاينانشيال فيلد" بولاية فيلادلفيا، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من الجالية المصرية والعربية في الولايات المتحدة.

وسيتم نقل اللقاء مباشرة عبر قناتي:

MBC مصر 2 على التردد (11824 – عمودي – 27500)

MBC Action على التردد (11471 – عمودي – 27500)

كما يمكن متابعة المباراة عبر منصة "DAZN" الإلكترونية، التي تتيح المشاهدة المجانية بجودة منخفضة نسبيًا، مع توفر خيار الجودة العالية من خلال اشتراك مدفوع.

المباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرات الأهلي الفنية والبدنية أمام منافس عنيد، وتُعد واحدة من أقوى مواجهات الجولة الثانية في هذه النسخة من كأس العالم للأندية.